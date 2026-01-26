Corpos que se confundem, animais que atravessam o humano, imagens que parecem nunca se fixar completamente. A pintura de Nonatto Coelho sempre operou em um território onde forma e imaginação caminham juntas. Essa investigação ganha um recorte especial na exposição Nonatto Coelho – 4 Décadas de Arte, que será aberta nesta terça-feira (27) no Museu de Arte de Goiânia (MAG), reunindo obras produzidas entre 1983 e 2025.\nA mostra apresenta cerca de 70 pinturas, além de dois objetos e uma instalação, compondo um panorama de 42 anos de produção artística ininterrupta. Com curadoria de Sanatan, precursor do Naturalismo em Goiás, a exposição propõe uma reflexão sobre o tempo na arte e celebra a permanência da criação artística como elemento essencial da experiência humana.\nNonatto Coelho construiu uma trajetória marcada pela inquietação formal e pelo trânsito entre diferentes fases pictóricas. “Celebro quatro décadas de trajetória artística desde a minha primeira participação profissional no 5º Salão Nacional de Arte, realizado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1982”, afirma o artista.