Em fotografias antigas de Goiânia, o Rio Meia Ponte aparece como parte essencial da paisagem da cidade, atravessando histórias e transformações urbanas. Décadas depois, embora continue sendo fundamental para o abastecimento da capital, o manancial parece distante da vivência cotidiana de grande parte da população. É justamente essa relação que a exposição Rio Meia Ponte: Percursos, Memórias e Futuro propõe revisitar a partir deste sábado (21), no Instituto Rizzo, no Setor Sul.\nA mostra integra as ações do projeto Embaixadores do Meia Ponte, do Instituto EcomAmor, e abre ao público com uma roda de conversa que reunirá o arquiteto e urbanista Diogo Sakai e a vereadora Kátia Maria (PT). A atividade integra as ações em torno do Dia Mundial da Água, celebrado neste domingo (22), e pretende estimular reflexões sobre a história, os desafios ambientais e as possibilidades de reconexão entre a cidade e o principal manancial que a atravessa.