A exposição Caminhos de Terra e Vento, que abre nesta terça-feira (21), a partir das 19 horas, no grande salão da Vila Cultural Cora Coralina, propõe um percurso de intercâmbio entre Goiás e Miami e também marca o início das comemorações pelos 92 anos de Goiânia. A mostra reúne 120 obras de mais de 90 artistas que refletem a diversidade da produção goiana e latino-americana, promovendo um diálogo entre diferentes linguagens, experiências e visões de mundo. Cada trabalho revela como a arte é capaz de atravessar fronteiras e criar pontes entre culturas, sem perder o vínculo com suas origens.\nA concepção e curadoria são assinadas por Aguinaldo Coelho e pela cubana Dayalis González Perdomo. Foram selecionadas obras do Museu de Arte de Goiânia (MAG), Museu de Arte de Anápolis (Mapa), Museu de Arte de Britânia (Mabri) e Instituto Poteiro, além de coleções particulares. O projeto é uma realização do Instituto Urukum, presidido pela produtora cultural Malu da Cunha, em parceria com o Museum of Contemporary Art of the Americas (Mocaa) - sediado em Miami e responsável pela Coleção Rodríguez, uma das mais importantes de arte cubana e latino-americana contemporânea.