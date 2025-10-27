A história de Venerando de Freitas Borges (1907 - 1994) se confunde com a da capital. Administrou a cidade primeiro a convite de Pedro Ludovico Teixeira e depois foi eleito por voto popular, recebeu Getúlio Vargas em Goiás e tinha quadro autografado por Juscelino Kubitschek. O público pode conhecer suas diversas facetas na exposição Venerando 360 - Os Vários Lados do Primeiro Prefeito de Goiânia, que tem abertura nesta terça-feira (28), às 19 horas, no Museu Frei Confaloni, antiga Estação Ferroviária. A mostra fica em cartaz até o dia 28 de novembro.\nEssa é a maior exposição já realizada em Goiás sobre a vida e trajetória de Venerando, reunindo mais de 200 peças históricas como fotografias originais, documentos pessoais, o diploma de prefeito de 1950 e mapas da Goiânia antiga. O relógio que marcava o início e o fim do expediente na cidade também integra a mostra, além da mesa e da cadeira utilizadas por ele em seu gabinete.