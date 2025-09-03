A artista plástica Selma Di Medeiros celebra 30 anos de carreira com abertura da exposição sobre a vida na roça nesta quinta-feira (4), às 19 horas, no Instituto Rizzo. A mostra, com 30 obras, conta com curadoria de Fernanda Porto e é uma oportunidade de o público vivenciar as belezas e as rusticidades do campo. O projeto está sendo realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.Nos trabalhos, bastantes coloridos, estão cenas que fazem lembrar da ordenha, do ferro à brasa ou mesmo do fogão caipira. Na concepção da Selma Di Medeiros, vida na roça é sinônimo de poesia. “A mensagem que tento passar por meio das minhas telas é que não devemos esquecer de onde viemos, mesmo diante de tanta tecnologia. Essa exposição é um marco para a minha carreira e quero hastear cada vez mais alto a minha bandeira que é a tradição e o respeito pelo trabalhador rural”, afirma Selma.Utilizando a técnica óleo sobre tela, Selma explorou várias fases artísticas, consolidando na série Vida na Roça, que retrata o cotidiano rural, objetos e costumes. Das telas, a artista expandiu-se para camisetas, bijuterias e máscaras pintadas à mão, todos desenvolvidos com chassi largo e molduras criadas a partir de retalhos pintados.O início da carreira de Selma aconteceu em 1996, com a exposição Nú Floral – homenagem a sua amiga Leda e que resultou em uma coleção de telas. Filha de professora do ensino especial, a artista passou toda a infância e adolescência participando dos eventos do Instituto Pestalozzi de Goiânia. Foi servidora pública na área da educação e atuou no ensino especial no próprio Instituto Pestalozzi e também na Apae. ServiçoEvento: Exposição Selma Di Medeiros: 30 anos de Arte e TradiçãoAbertura: Quinta-feira (4), às 19hVisitações: até o dia 12 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horasOnde: Instituto Rizzo (Av. Cora Coralina, 242, St. Sul)Entrada gratuitaMais informações: @selma_di_medeiros