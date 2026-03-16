A demolição do antigo prédio modernista da Celg tornou-se ponto de partida para a exposição Marcha Para o fim do Oeste, que será inaugurada nesta terça-feira (17), no Centro Cultural UFG. A mostra transforma restos da construção em obras de arte e propõe uma reflexão sobre o desaparecimento do patrimônio arquitetônico da cidade. No edifício também existia o painel do artista Frei Confaloni, retirado antes da demolição com promessa de restauro.\nIdealizada pelos artistas Glauco Gonçalves e Henrique de la Fonte, a exposição nasceu de uma pesquisa iniciada em 2022, quando o prédio já apresentava sinais de abandono. Ao entrar pela primeira vez no local, Glauco conta que foi impactado pela estrutura do edifício e pelo estado de deterioração. “Me surpreendi com a forma da construção e com o assombro do abandono”, afirma.