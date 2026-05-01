A história da justiça no Brasil também pode ser contada a partir de quem lutou para torná-la acessível. É com esse olhar que a exposição Histórias e Memória – 15 anos da Defensoria Pública do Estado de Goiás se apresenta ao público a partir desta segunda-feira (4), na Galeria Cleber Gouveia, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A mostra ganha uma solenidade de abertura na terça-feira (5), às 17 horas, e segue aberta ao público até o dia 9 de maio. A entrada é gratuita.\nDiversos materiais ajudam a transformar a trajetória institucional em experiência sensível, crítica e conectada à construção da democracia. Mais do que celebrar uma data, a mostra propõe uma reflexão sobre o papel da Defensoria Pública como instrumento de garantia de direitos.\nAo reunir documentos, imagens e depoimentos, a exposição convida o visitante a compreender que o acesso à justiça não é dado, mas conquistado ao longo do tempo, por meio de disputas sociais, decisões políticas e atuação cotidiana de defensoras e defensores.