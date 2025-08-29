Quem percorre hoje as avenidas de Goiânia talvez não tenha ideia de como a cidade começou a ser traçada no papel e erguida no chão vermelho do Cerrado há menos de um século. Um mergulho nesse tempo inaugural é justamente o que propõe a exposição Acervos de Urbanismo: Coimbra Bueno e Joaquim Guedes, que reúne documentos, fotos e registros raros da construção da capital no final da década de 1930. A mostra, com coordenação da professora Sandra Pantaleão, fica aberta para visitação até 23 de outubro, na Galeria da PUC Goiás, localizada na Área 3. A entrada é gratuita.\nOrganizada por docentes da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade de São Paulo (USP), a exposição apresenta acervos da empresa Coimbra Bueno & Cia. Ltda pouco conhecidos do público. Fundado em 1933 pelos irmãos e engenheiros Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, o grupo foi responsável pela construção de Goiânia e por vários planos e projetos para diversas outras cidades, além de ter participado ativamente do movimento de transferência da capital nacional para Brasília e também de discussões sobre ocupação no Brasil Central.