A exposição Serra Dourada dedicada à obra do artista plástico e arquiteto Elder Rocha Lima (1928–2024) será aberta nesta quarta-feira (10), às 18h30, na sede do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg). A mostra, que permanecerá aberta à visitação até o fim do mês, reunirá um conjunto de gravuras que revelam a relação intensa de Elder com a paisagem do Cerrado e, em especial, com a Serra Dourada, localizada entre os municípios de Goiás, Buriti de Goiás e Mossâmedes.\nElder Rocha Lima foi um dos nomes mais significativos das artes visuais em Goiás. Arquiteto de formação pela Universidade do Brasil (atual UFRJ), se destacou também como professor, crítico de arte e artista gráfico. Em Goiânia, lecionou na UFG e na Universidade Católica de Goiás (atual PUC Goiás), participando ativamente da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo desta última instituição, e presidiu o Instituto Bertran Fleury. Sua trajetória artística atravessou décadas, com passagens pela pintura, aquarela e desenho, constantemente entremeadas pelo diálogo entre estética moderna e identidade regional.