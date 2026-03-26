-Vídeo (1.3391011)\nO professor goiano de biologia Iury Rodrigues de Almeida foi surpreendido pelos alunos do 3° ano do ensino médio do Colégio Expressivo, em Goiânia, e pela cantora e dançarina Joelma, para ser padrinho de turma do ‘terceirão’. No meio de um dia comum de apresentações de trabalhos da turma os alunos projetaram o vídeo da cantora, de quem Iury é fã, no quadro branco da sala de aula. Joelma aparece fazendo o convite dos alunos ao educador e no final surpreende ainda mais Iury (veja no vídeo acima).\nAgora o convite é meu. Estou sabendo que você ama o meu trabalho, que já foi em vários shows e eu fiquei maravilhada em saber disso. Então eu quero te convidar para ir ao show aí em Goiânia, para você assistir ao show em um lugar privilegiado e ir ao camarim com a gente também, topado?”, disse Joelma.