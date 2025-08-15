Há 14 anos, a turismóloga Valquíria Vital Machado, 40 anos, descobriu que há em Goiânia eventos voltados para pessoas que têm o mesmo interesse que ela no universo dos animes. Sua primeira participação foi mais tímida, apenas como visitante, que ela se diverte ao lembrar. “Fui toda patricinha e encontrei um pessoal vestido a caráter”, conta. Desde 2012, começou a se arriscar como cosplayer e uma nova paixão surgiu. Hoje, ela se orgulha de organizar a terceira edição do Pequi Geek, que acontece no Shopping Estação Goiânia neste domingo (17), com entrada gratuita.\nValquíria é presidente da Organização Nerd de Goiás, à frente do evento que celebra a cultura geek como forma de expressão, inclusão e criatividade. A programação abarca diferentes áreas, como RPG (Role-Playing Game), jogos de cartas e o K-Pop (Korean Pop, gênero musical originado na Coreia do Sul), além de promover um concurso de cosplay - que é a reprodução do figurino e representação de algum personagem da ficção. “Eu me apaixonei mais ainda pelo universo geek depois de começar a organizar o evento”, conta.