Um porto-riquenho é a maior estrela do pop atual e suas performances são um grito de orgulho latino. Não há como negar: o Brasil está, oficialmente, aos pés de Bad Bunny e seus shows neste fim de semana estão entre os mais aguardados de 2026. São apenas duas datas para ver Benito Antonio e sua onda de reggaeton no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), e têm goianos com presença garantida, como a servidora pública Luana Vitória Vieira Gigonzac, de 29 anos.\n“Meu hobby favorito é ir a shows, então viajo bastante para participar de festivais e também para assistir a apresentações menores”, diz Luana, que vai ao show do sábado com um grupo de três amigas que, assim como ela, são apaixonadas por música. “Todos os anos organizamos pelo menos uma viagem para assistir a algum artista que amamos, já virou tradição entre nós”, conta. Ela conheceu o trabalho de Bad Bunny por meio da música Monaco, de 2023, e começou a acompanhar o artista a partir daí.