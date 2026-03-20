O romantismo que atravessa gerações tem encontro marcado neste sábado (21), com show do cantor Fábio Jr. Com canções que fazem parte da trilha sonora de muitos casais, o artista sobe ao palco do Centro de Convenções da PUC Goiás com a turnê Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos, espetáculo que revisita diferentes fases de uma das carreiras mais populares da música brasileira.Com décadas de trajetória, o cantor reúne um repertório que atravessa gerações e permanece na memória afetiva do público. Ao longo do show, o artista conduz a plateia por uma viagem musical que reúne sucessos marcantes, trilhas de novelas e canções que se tornaram presença constante em histórias de amor pelo País.Entre as músicas que costumam embalar a apresentação estão clássicos como Alma Gêmea, Só Você, Caça e Caçador, Pai e O Que É Que Há. São canções que marcaram diferentes momentos da carreira do artista. “Eu sempre cantei o amor e acredito que as canções que falam de amor são capazes de ultrapassar gerações e conectar relações”, contou o paulistano em entrevista ao POPULAR em 2025.Mais do que um show, a apresentação funciona como um passeio pela trajetória de Fábio Jr., artista que também construiu carreira como ator, compositor e apresentador. Ao longo dos anos, ele acumulou sucessos que ganharam ainda mais popularidade ao integrar trilhas de novelas da televisão brasileira.Rosto marcado por embalar sucessos do folhetim, caso de Cabocla (1979), Água Viva (1980), Roque Santeiro (1985) e Pedra sobre Pedra (1992), além do cinema nacional, como no clássico Bye Bye Brasil (1979), Fábio parece ter abandonado os dias de galã das telas. Entre os trabalhos mais marcantes estão discos como Fábio Jr. (1979), O Amor É Mais e Intuição, que ajudaram a consolidar sua identidade musical ao longo das décadas de 1970 e 1980. Nesses projetos surgiram alguns dos maiores sucessos de sua carreira, muitos deles transformados em clássicos populares que continuam presentes em rádios e shows.Serviço Evento: espetáculo Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos, de Fábio Jr.Data: neste sábado (21), a partir das 19 horas Local: Centro de Convenções da PUC Goiás, Av. Engler, 507 – Jardim Mariliza Ingressos: a partir de R$ 160