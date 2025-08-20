Faz tempo desde que os sustos baratos perderam espaço nos filmes de horror. Se Invocação do Mal, franquia iniciada em 2013, arrecadou milhões com assombrações e bonecos endiabrados, os medos atuais costumam mirar o psicológico. Movido por traumas geracionais, Faça Ela Voltar, que estreia nesta quinta (21), reforça uma tendência que ganhou mais atenção sob o controverso título de pós-terror. Cunhada em 2017 por Steve Rose, a categoria reúne obras que subvertem clichês e aproximam imagens aterrorizantes do cotidiano.Saem de cena os “jump scares” - aparições e sons repentinos que fazem o espectador saltar da cadeira - e os seres horrendos concebidos pela imaginação. Na época, os calafrios do crítico britânico surgiam de títulos como A Bruxa, que trocou os fantasmas pelas crenças de uma família do século 17. Quase dez anos depois, e também sob a bênção da produtora independente A24, o segundo longa de Danny Philippou e Michael Philippou se aproxima do conceito.É o tipo de ideia que divide opiniões, e há quem denuncie preconceitos. Crítica e curadora voltada ao gênero, Tati Regis diz que o rótulo pode criar uma falsa hierarquia entre “filmes elevados” e exercícios mais tradicionais. Na trama de Faça Ela Voltar, Andy e Piper perdem o pai e vão morar com a psicóloga Laura. Na companhia de Oliver, garoto misterioso que não se comunica, eles descobrem que a mãe adotiva está longe de superar a perda da própria filha. A mulher inicia rituais macabros e ninguém está a salvo.O sobrenatural dá as caras em fitas VHS, em que a terapeuta revisa instruções, e a ameaça real surge do luto. “O terror pode existir mesmo se você estiver dessensibilizado. As dinâmicas humanas podem ser muito assustadoras, especialmente em situações baseadas na vida real. Há muitas outras formas de assustar a audiência além do choque”, afirma Danny. Ele retoma a parceria com o irmão após o sucesso de Fale Comigo, terceira maior bilheteria da A24. O projeto anterior segue jovens festeiros que acham um novo lazer: rodadas de invocação em que são possuídos por segundos. O grupo grava a experiência com os celulares e trata a brincadeira como droga. Quando a moda perde a graça, os espíritos permanecem e passam a refletir conflitos internos.“O horror comercial aprendeu a se camuflar. Antes, não havia vergonha em ser direto, sangrento, cheio de sustos e vilões caricatos. Agora, até as grandes bilheterias buscam essa embalagem mais ‘respeitável’ para atrair públicos fora do nicho”, afirma Regis, que diz que o “pós-terror” desconsidera filmes antigos.“Há uma preferência por inimigos subjetivos, que levam mais para o drama de ares incômodos. Isso não é um problema em si. O problema é quando isso vira uma tendência dominante e perdemos uma tradição visual, importante para obras como O Exorcista ou A Noite dos Mortos Vivos, que usavam figuras concretas para falar de medos universais.”Segundo ela, existiria uma tendência a desconsiderar obras como o indicado ao Oscar A Substância e os recentes Pecadores e A Hora do Mal, fenômenos da Warner, como filmes de terror. Se o primeiro explodiu a bolha ao discutir o etarismo, houve quem classificasse o último como suspense e até comédia de humor ácido. O longa em questão costura tradições e estratégias modernas ao explorar o desaparecimento de um grupo de crianças.A manutenção dos lucros também trouxe ao gênero a lógica dos heróis da Marvel. Às vésperas de um quarto Invocação do Mal, previsto para setembro, é sintomático que os Philippou já tenham anunciado derivados de Fale Comigo. O jeito é esperar por mais jovens desencantados, capazes de capturar fantasmas com smartphones.