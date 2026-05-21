-Vídeo (1.3412156)\nA amizade de 50 anos entre a cabeleireira Marlene Ferro e a cliente Vilma provocou uma onda de identificação nos internautas que acompanharam o vídeo publicado na página do salão. Clientes de Dona Lenne e profissionais da área disseram se identificar com o fato.\nMeu Deus, como esse vídeo me emocionou! Lembrei de tanta coisa nesses 22 anos de profissão", comentou um cabeleireiro.\nMuitas mulheres que foram arrumadas por Marlene há anos atrás, comentaram sobre o trabalho da profissional. "Lenne House faz parte da minha vida, há 39 anos ela me produziu para o meu casamento, um momento incrível, lindo! Encantada com a Lenne", escreveu uma cliente.\nO vídeo que narra a trajetória entre Marlene e Vilma mostra a rotina e o carinho entre as duas. A publicação já soma 7,5 milhões de visualizações e mais de 14 mil comentários.