Depois de uma turnê na França, o projeto artístico Face Quarteto e Spok é atração desta quinta-feira (23), às 20 horas, no Centro Cultural UFG. O grupo faz uma junção de frevo, choro, ciranda, baião, nas diferentes vertentes, com pegada jovial, irreverente e moderna. Spok é um dos maiores maestros de frevos e conduz atualmente a Spok Frevo Orquestra, importante representante cultural de Pernambuco. O artista já se apresentou em grandes palcos do mundo como: Montreux Jazz Festival e Rock in Rio Las Vegas, entre tantos outros. Foi vencedor do Prêmio da Música Brasileira mais de uma vez.Já o Face Quarteto é um grupo formado por Márcio Marinho (cavaquinho de 6 cordas), Victor Angeleas (bandolim de 10 cordas), Larissa Umaytá (pandeiro) e Bruno Rejan (contrabaixo), todos artistas de reconhecimento internacional. Juntos, eles lançaram o álbum Asa Norte Criativa e se apresentaram em importantes festivais do Brasil, como o Rio Montreux Jazz Festival e o Lençóis Jazz e Blues Festival. Juntos desde 2018 fizeram diversas apresentações pelo Brasil. O acesso ao show é gratuito e é por ordem de chegada.Além dos shows, a programação conta com oficina de Choro, que será ministrada pelos artistas Victor Angeleas, Larissa Umaytá, Márcio Marinho e acontece nesta quinta e sexta, a partir das 10 horas. A de frevo com o maestro Spok ocorre nesses mesmos dias, porém das 13h30 às 16h30. Ambas as atividades são abertas para toda a comunidade e vão acontecer na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (Emac/UFG).