O cantor e compositor Raimundo Fagner celebra 50 anos de carreira com o lançamento de um novo álbum e uma apresentação especial em Goiânia, no próximo sábado (8), às 21h30, no Centro de Convenções da PUC-GO. O show reunirá sucessos que marcaram diferentes gerações, além de músicas de seus trabalhos mais recentes.
Integrante da geração de artistas que despontaram no início dos anos 1970, Fagner consolidou-se como uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira. No palco, ele apresentará um repertório que passeia por grandes clássicos e novas composições, incluindo faixas dos álbuns "Naturezas", em parceria com Renato Teixeira, "Meu Parceiro Belchior" e "Além Desse Futuro".