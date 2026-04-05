O roteiro é tão aterrorizante que pode realmente deixar qualquer pai ou mãe em estado de alerta. Vídeos nas redes sociais convocam os responsáveis a examinar o corpo dos filhos sob o pretexto de uma suposta “epidemia de micropênis”. O problema estaria ligado a falhas na produção de testosterona durante a puberdade. Micropênis é uma condição médica caracterizada por um tamanho anormalmente pequeno do órgão em comparação com a média para a idade e estágio de desenvolvimento do indivíduo.\nAs publicações ensinam medições caseiras, falam em "janela de oportunidade" para intervenção precoce e prometem reversões com uso de hormônios sem qualquer respaldo clínico consistente. Há ainda uma tabela com os tamanhos de pênis considerados “normais” para cada fase da vida dos meninos. O conteúdo viralizou tanto que forçou uma resposta formal das entidades médicas.