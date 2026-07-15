Quem gosta daquele forrozinho de dois pra lá, dois pra cá já pode comemorar. Falamansa e Rastapé comandam o Arraiá Flamboyant, que promete colocar todo mundo para dançar ao som de grandes sucessos do gênero. O evento começa nesta quinta-feira (16) e segue até sexta-feira (17), das 17 às 23 horas, na Arena do Flamboyant Hall. Além dos shows, a festa terá o clima típico de São João, com comidas tradicionais, brincadeiras, decoração temática, espaço kids e apresentações de quadrilhas profissionais.Com sucessos que marcaram gerações, o Falamansa sobe ao palco no primeiro dia do evento. No repertório, não devem faltar clássicos que fizeram muita gente dançar agarradinho, como Xote da Alegria, Um Dia Perfeito, Rindo à Toa, Deixa Entrar, Oh Chuva e Xote dos Milagres. Formada por Tato (voz e violão), Alemão (zabumba), Dezinho (percussão) e Valdir (acordeão), a banda surgiu em 1998, em São Paulo (SP), e ajudou a popularizar o forró universitário no início dos anos 2000.O Falamansa mantém uma relação próxima com o público goiano. No início de junho, a banda também integrou a programação do Arraiá do Bem 2026, no Estádio Serra Dourada. Em entrevista ao O POPULAR, o vocalista Tato afirmou que o grupo “sempre teve casa cheia em Goiânia” e destacou que a banda “respeita todos os tipos de música”. Recentemente, o quarteto lançou o projeto A Origem de Tudo, com dez faixas, sendo nove inéditas.O encerramento do Arraiá Flamboyant fica por conta do Rastapé. Criado em 1999, o grupo reúne a família de paraibanos formada por Seu Jorge e os filhos Tico e Jorge Filho, além do músico Maza. Ao longo de mais de duas décadas de carreira, a banda consolidou uma identidade musical que valoriza o autêntico forró pé de serra, mas incorpora influências do rock, do reggae e de outros ritmos urbanos, ampliando o alcance do gênero sem perder suas raízes.No repertório, o público pode esperar um passeio por músicas autorais e releituras de clássicos de mestres como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos. Também não devem faltar sucessos da própria banda, como Colo de Menina, Beijo Roubado e Um Anjo do Céu, canções que ajudaram o Rastapé a conquistar espaço no cenário nacional e permanecem entre as mais lembradas pelos fãs do forró.SERVIÇO\t\t Evento: Arraiá Flamboyant 2026Datas: Quinta-feira (16) e sexta-feira (17), sempre das 17h às 23hLocal: Arena do Flamboyant HallAtrações: Falamansa e RastapéIngressos: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia-entrada e meia solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível); Passaporte para os dois dias: R$ 150; Crianças até 10 anos não pagamInformações: flamboyant.com.br