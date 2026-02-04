Desde a casa de vidro até seus últimos momentos no BBB 26, Brigido esteve envolvido em conflitos com os adversários. Mas participar do reality show foi muito diferente do que imaginava. Eliminado no terceiro paredão da temporada com 77,88% dos votos, o agora ex-participante analisa o que atrapalhou sua continuidade na competição e para quem fica sua torcida agora que deixou a disputa.\nAntes de entrar na casa do BBB, você passou pela casa de vidro da região Norte, onde seu concorrente era o Ricardinho. Como foi desafiá-lo para conquistar a opinião pública a seu favor naquele período?\nA casa de vidro foi uma experiência bem diferente. Entrar no BBB de maneira presencial, ver o público, reagir a ele e entender um pouco dessa dimensão ao vivo...No começo da dinâmica, eu e o Ricardinho conseguimos estabelecer uma boa relação, mas no segundo dia, a gente acabou se estranhando um pouco. Como eu estava muito focado em me dedicar ao jogo, com estratégia, essa narrativa acabou superando a dele. Eu entendo que ele não conseguiu mostrar muito do que ele era no decorrer da dinâmica. Acho que influenciou muito a questão da cidade. Manaus inteira estava ali, toda hora torcendo, vibrando. 99% das pessoas falavam da Livia e da Marciele e acabavam falando de mim também, então isso ofuscou um pouco a energia dele em lutar por uma vaga, em pedir votos na casa de vidro. É você entregar realmente a decisão da sua vida nas mãos do Brasil, é você não ter controle de nada; ter que pedir para as pessoas uma oportunidade de mostrar quem você é para participar do programa.