-VÍDEO (1.3412249)\nUm vídeo gravado durante o casamento da goiana Katielly Lopes viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A noiva apresenta a família, composta por quatro policiais. Ao final, Katielly surpreende a todos ao se apresentar como a noiva, que é policial civil (veja o registro acima).\nNa legenda da publicação, a noiva relata que são "apenas uma família tradicional". O vídeo já soma 165 mil visualizações e quase 14 mil curtidas.\nA família é composta por dois policiais militares, sendo eles o pai e o irmão da noiva, um policial penal, o tio, e um capitão do Exército, sendo ele o noivo de Katielly. Todos se apresentam de farda, e a noiva, ao se apresentar no final, coloca no pescoço seu distintivo.\nPolicial civil chama atenção da web ao mostrar trabalho de escrivã em rodeio\nConcurseira e professora: veja quem é a policial civil que chamou atenção da web ao mostrar trabalho em rodeio