Durante seu primeiro show após anunciar o fim do casamento com Daniel Cady, Ivete Sangalo, 53, protagonizou um momento bem-humorado que rapidamente viralizou. No palco do evento "Clareou", em Salvador, onde dividia a apresentação com Liniker, 30, a cantora fez brincadeiras sobre estar com "fogo acumulado", arrancando gargalhadas da plateia.\n"Tenho que descarregar, não tem onde descarregar, e vai dando o famoso fogo no c*. Tem coisa mais romântica do que isso? Viva o fogo no c*", disparou Ivete, em tom de brincadeira. Em seguida, seguiu improvisando: "Vamos jogar poesia nisso. Aquele povo que diz 'viva a Bahia, viva a nossa cultura'. Grita para o universo 'fogo no c*', vai que o universo ouve".\nA artista ainda sugeriu a Liniker, 30, que as duas lançassem uma música com esse nome -"Vai hitar", brincou.