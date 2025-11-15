-Vídeo Bruno fusca (1.3337403)\nEm um momento de nostalgia, carinho e cumplicidade, o cantor Bruno, da tradicional dupla Bruno e Marrone, saiu para passear com sua esposa, Marianne Rabelo, ao volante de uma verdadeira relíquia automotiva: seu Fusca Itamar de 1996.\nFilmado por Marianne, o momento íntimo que aconteceu nessa sexta-feira (14) viralizou nas redes sociais. "Estou saindo para passear com meu marido, olha que gato, olha o carro dele, um fuscão. Bora passear! Companheiro é companheiro”, comemorou ela.\nEntre laços gigantes e cores clássicas: as tendências do Natal 2025\n'Altas Horas' reúne Belo, Aguinaldo Silva, Dona Déa Lúcia, Raul Gazolla, Andreas Kisser e Pablo do Arrocha\nMatogrosso e Mathias se apresentam neste sábado (15), em Goiânia\nNo vídeo, Bruno aparece dirigindo com orgulho e explicando detalhes sobre o carro: “É o último ano do Itamar 1986, uai. Está com 20.274 quilômetros rodados, placa preta, original, zero, motor a álcool. Podia pôr um radinho nele, né?”, disse.