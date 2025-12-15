Os cantores Matheus e Kauan publicaram anúncio nas redes sociais neste sábado (13), em que dizem não terem "um próximo capítulo" para a dupla. Apesar de não terem confirmado que deram uma pausa ou encerraram a carreira, fãs lamentaram.\nA dupla sertaneja publicou um vídeo em que relembra erros e acertos da trajetória e diz que existem questões que não foram resolvidas ao longo dos 15 anos de carreira. "A gente precisou admitir algumas coisas, coisas que a gente passou por cima, deixou para depois, fingiu que não doíam e a conta sempre chega."\n(Reprodução: Redes sociais)\nOs dois dizem que erraram e concluem com a frase de encerramento: "A gente não sabe explicar um ponto final, mas a verdade é que não existe um próximo capítulo para essa temporada". Procurada, a assessoria da dupla não respondeu ao pedido de confirmação da reportagem.