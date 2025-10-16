-VÍDEO: Aviões de Gusttavo Lima chamam atenção (1.3324927)\nA movimentação de aeronaves na propriedade do cantor Gusttavo Lima, em Bela Vista de Goiás, chamou atenção nas redes sociais nesta semana. Durante um evento empresarial promovido pela Balada Music, empresa de gerenciamento artístico do cantor, vídeos publicados por convidados mostraram vários aviões e um helicóptero estacionados no local em um cenário que impressionou os fãs.\nAs imagens foram registradas por empresários e artistas sertanejos que participaram do primeiro B2B Balada Music, realizado na terça-feira (13). O vídeo gravado por Cauê Mota, que chegou de helicóptero junto com o cantor João Bosco, mostra ao menos quatro aviões posicionados na entrada da fazenda, transformando o evento em um verdadeiro encontro de astros e empresários dos bastidores da música sertaneja.