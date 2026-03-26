-VÍDEO: Zezé posa com Stingray (1.3391317)\nO cantor Zezé Di Camargo chamou atenção nas redes sociais ao surgir testando seu mais novo carro de luxo: um Chevrolet Corvette Stingray 2026. Avaliado em cerca de R$ 1,6 milhão, o modelo reforça a paixão do artista por veículos de alto padrão.\nA entrega do automóvel foi realizada pela empresa Master Cargas Brasil, em um momento especial que contou com a presença do também sertanejo Zé Neto. No vídeo que circula online, os dois aparecem admirando a máquina, comentando detalhes do carro, enquanto Zezé já ocupa o banco do motorista e testa o veículo.\nDurante a gravação, é possível ver o entusiasmo dos cantores diante do modelo, conhecido pelo design esportivo e grande desempenho. O Corvette Stingray 2026 faz parte da geração mais recente da linha, chamada de C8 - uma fase recente da história do carro.