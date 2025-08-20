A Farândola Teatro-Circo, fundada e encabeçada pela atriz e palhaça Fernanda Pimenta, segue as comemorações de seus 13 anos de atividade com a apresentação do espetáculo Malagueta na Labuta nesta sexta-feira (22), às 19 horas, no Lacena/UFG. A direção é de Thaise Monteiro. O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc Goiás - Edital 16/2024, de Manutenção continuada de Grupos e Companhias Artísticas, viabilizado por meio do Governo de Goiás e do Governo Federal.Na trama, a diarista Malagueta é requisitada por uma de suas patroas para uma faxina de urgência. Entre a desordem da casa, avental e espanadores, a personagem cria outras realidades, estreitando os limites entre trabalhar e brincar, o que torna a lida diária menos dura e mais agradável, fazendo confluir suor e riso. Criada em 2021, esta obra também foi objeto de pesquisa do doutorado da sua criadora, que trabalhou com o tema das palhaçarias feministas. Fundada no Rio de Janeiro em 2011 por Fernanda Pimenta e Elena Diego, a Farândola Teatro-circo se estabeleceu em Goiás em 2013.\tA companhia desenvolve pesquisas e apresenta espetáculos que combinam teatro e circo, utilizando dramaturgia própria e colaborações artísticas. A atriz, diretora, pesquisadora, dramaturga, oficineira, produtora e palhaça Fernanda Pimenta é quem encabeça a companhia. Em 2024, ela foi condecorada com o Prêmio Jaburu, por sua pesquisa, como destaque cultural do estado de Goiás. SERVIÇOEspetáculo: Malagueta na Labuta, da Farândola Teatro-CircoData: Sexta-feira (22), às 19 horasLocal: Lacena/UFG, Sala 2, Pavilhão de Artes da Cena Prof. Hugo Zorzetti, Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC), Câmpus Samambaia, UFGEntrada: Gratuita