Fátima Leão e dupla Zezé di Camargo e Luciano (Reprodução / Facebook - Fátima Leão e Instagram - Zezé di Camargo e Luciano)\nA compositora goiana Fátima Leão revelou como uma história real do atraso de 7h do colega Carlos Randall a um compromisso com ela deu origem ao sucesso "Muda de Vida”, um dos clássicos de Zezé di Camargo e Luciano.\nEm entrevista à EPTV, afiliada da Rede Globo, a sertaneja disse que o compositor ainda chegou ao local bêbado, ocasião em que ela declarou: “Você é um idiota mesmo”, e ele respondeu: “Ah, não sei onde que ando com a cabeça”, trechos que estão contidos na canção.\nA artista contou que havia marcado com o parceiro de composição às 11h, mas ele só apareceu na casa dela às 18h. Randall contou para ela que havia ido a um churrasco e chegou embriagado no endereço, contudo, acabou dormindo no carro.