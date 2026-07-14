-VÍDEO: Fátima Leão conta sobre 'Dormi na Praça' (1.3433026)\nUm dos maiores clássicos da música sertaneja quase não chegou ao público. A compositora Fátima Leão conta que o sucesso “Dormi na Praça” foi recusado por vários artistas antes de ser gravado por Bruno e Marrone. Hoje, mais de 30 anos depois, a canção segue como um dos maiores hinos do sertanejo e continua sendo cantada em shows dentro e fora do Brasil.\nSegundo Fátima, em entrevista ao jornal O POPULAR, a música foi composta em parceria com Elias Muniz, por volta de 1993. A ideia inicial era fazer uma homenagem a um pedreiro, mas a dupla de compositores percebeu que a história não estava funcionando.\nResolvemos imaginar que esse pedreiro tinha brigado com a mulher, foi para um bar, bebeu demais, não conseguiu voltar para casa e acabou dormindo em um banco da praça. Enquanto sonhava com a esposa, um guarda chegava para acordá-lo”, contou.