SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faustão, 76, vai continuar internado em São Paulo para fazer exames de rotina após retirar uma sonda gástrica. A informação foi confirmada pela equipe do apresentador para Splash.\nA alta do apresentador foi adiada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A permanência no hospital faz parte de um protocolo médico normal após a retirada da sonda gástrica (tubo flexível usado para alimentação e remédios).\nA assessoria de Fausto Silva afirma que o estado de saúde do apresentador está sob controle. "O protocolo foi concluído com sucesso. Fausto permanece apenas para um check-up complementar e exames de rotina. Está tudo bem", diz a equipe.\nFausto Silva é internado em SP para novo procedimento médico\nFaustão leva filha até o altar sentado em cadeira de rodas durante casamento