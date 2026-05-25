Fausto Silva, 76, foi internado na manhã desta segunda-feira (25) no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para a realização de um procedimento ambulatorial já previsto pela equipe médica que acompanha o apresentador.\nSegundo a assessoria de Faustão, ele passou por uma retirada de sonda gástrica, programada desde o ano passado. O estado de saúde é estável, e a previsão é de alta hospitalar nesta terça-feira (26).\n"Fausto Silva está internado para uma retirada de sonda gástrica, protocolo já previsto desde o ano passado. Está tudo sob controle e normalidade clínica", informou a assessoria em nota.\nApós novos transplantes, Faustão é extubado e segue internado\nFaustão passa por transplante de fígado e de rim, diz hospital\nFaustão é internado em São Paulo, mas família não confirma motivo