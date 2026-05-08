-Vídeo aviões estacionados em fazenda (1.3407479)\nUm vídeo gravado do alto de uma fazenda em Nova Crixás, na região Norte de Goiás, impressionou os internautas ao mostrar 36 aviões e quatro helicópteros estacionados no campo. O registro foi feito pela equipe do escritório do advogado João Domingos, que participava de um evento que reuniu grandes nomes da pecuária nacional na fazenda Conforto. A pista em que os aviões pousam fica localizada dentro da fazenda.\nO vídeo soma quase 96 mil visualizações e mais de 3,4 mil comentários. As aeronaves estacionadas eram de produtores rurais do Vale do Araguaia que participavam da segunda edição do evento.\nAs imagens mostram os aviões parados no gramado ao lado da pista de pouso. O fluxo de aeronaves estava tão intenso que, enquanto filmavam, um avião aparece pousando (veja no vídeo que abre a matéria).