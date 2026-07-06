Influenciador pretende transformar propriedade em ponto turístico e comercializar minianimais como pets, em Vila Propício (Reprodução/Instagram de Guilherme Marques)\nO fazendeiro Guilherme Marques, que viralizou nas redes sociais mostrando os diversos bichos que possui em seu rancho, disse ao POPULAR que pretende abrir o espaço para visitação. O rancho está localizado no município de Vila Propício, na região central do estado.\nUm dos nossos objetivos também é receber as pessoas daqui a um tempo. Aqui no Rancho do Bastião nós queremos fazer um saloon, que é como aqueles barzões de faroeste, para receber visitas aqui. Além disso, para as pessoas interagirem com os animaizinhos, trazer a família e vir todo mundo que quiser vir conhecer o Rancho do Bastião”, contou.\nÀ reportagem, o fazendeiro de 24 anos contou que seu objetivo também é vender os animais como pets para quem quiser criar como animais de estimação da família.