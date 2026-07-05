-BICHINHOS POP (1.3429600)\nUm fazendeiro viralizou nas redes sociais mostrando os diversos bichos que possui em seu rancho. Segundo ele, o espaço está com ele há um ano e meio e está localizado no município de Vila Propício, na região central do estado.\nEm entrevista ao POPULAR, Guilherme Marques admitiu que nunca se acostumou com a vida na cidade e decidiu voltar para roça e comprar o 'rancho do bastião'. Nas redes sociais, ele compartilha um pouco da sua rotina com a bicharada. (Assista o vídeo no início do texto)\n"Ah que sorriso mais bonito! Tenho que dar um beijo nesse focinho também", diz o dono do rancho sobre a fofura dos animais. De acordo com ele, ele já até perdeu a conta da quantidade de bichos da fazenda. Entre os animais estão mini-cabras, minivacas e minibois, além de galinhas, perus, burros, mulas, jumentos e um boi de uma tonelada e meia.