Com o objetivo de estreitar laços e fomentar novas conexões entre artistas e espaços de dança em todo o País, o projeto Aproximando Danças: Redes que se Fortalecem ocupa a sede da Federação de Teatro de Goiás (Feteg) a partir desta sexta-feira (3), às 19 horas. A programação gratuita inclui espetáculos seguidos de bate-papo, além de oficinas abertas ao público.\nO espetáculo que abre as atividades é o solo Coisa (foto), de Camila Fersi. Trata-se de uma peça que une som e imagem para uma experiência sinestésica tanto para quem dança quanto para quem assiste. Todo o conceito se baseia na memória dos sentidos do corpo: um cheiro que remete a uma música, um som que lembra algum lugar, uma pessoa que reflete um movimento.\nAlém de Coisa, a programação se estende com o espetáculo O Cheiro da Lyra, de Alysson Amancio. No palco, o bailarino traz uma constante e árdua luta por descolonizar-se em um mundo heteronormativo. O trabalho circula pelo Brasil desde 2021. O projeto se estende para o sábado (4), às 19 horas, com a apresentação do espetáculo Isso Não é uma Coreografia, seguido de um bate-papo com Alysson Amancio e Camila Fersi.