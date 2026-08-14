“Mas o que vou dizer da Poesia? O que vou dizer destas nuvens, deste céu? Olhar, olhar, olhá-las, olhá-lo, e nada mais. Compreenderás que um poeta não pode dizer nada da poesia.” Foi isso o que disse Federico García Lorca numa conversa com seu companheiro de versos, o também espanhol Gerardo Diego. Mas é inevitável imaginar para onde Lorca olhou quando se viu diante da morte, na madrugada de 18 ou 19 de agosto de 1936, em um local entre Viznar e Alfacar, perto da cidade de Granada, na Andaluzia, sul da Espanha. No momento do fuzilamento, teria ele olhado o céu? Seus algozes, soldados fascistas a serviço do futuro ditador Francisco Franco, no início da Guerra Civil Espanhola, ele não poderia ter encarado, já que recebeu os tiros de costas, método usado para matar homossexuais.\nO que teria passado pela mente de um dos mais inspirados poetas e dramaturgos de seu tempo nos seus últimos dias de agonia e tristeza? Já se vão 90 anos desde aquele momento fatídico, no qual o mundo perdeu um de seus maiores autores, com apenas 38 anos de idade. Capturado dias antes por falanges de extrema-direita, quando foi retirado à força da casa do amigo e poeta Luís Rosales, em Granada, ele foi conduzido para a sede do Governo Civil e, em seguida, para as proximidades de onde foi executado, ao lado de dezenas de outros prisioneiros. Em 2015, o jornal britânico The Guardian teve acesso a um relatório oficial sobre a detenção e morte de Lorca. A pena capital contra o poeta foi justificada por supostas atividades de espionagem e por ele ser homossexual e socialista.