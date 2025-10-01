Um verdadeiro encontro vivo entre a tradição e criatividade, reunindo mãos que guardam saberes antigos e olhares que projetam o futuro. É assim que as artesãs e artesãos destacam a Feira Artesanal do Centro-Oeste, evento que reúne uma vitrine nacional de produtos, ferramentas e técnicas voltadas para o artesanato, arte manual e trabalhos criativos. A edição deste ano começa nesta quinta-feira (2), a partir das 13 horas, no Centro de Convenções de Goiânia, no Centro.\nMais do que um mercado, a 2ª edição do projeto se torna ponto de encontro entre artesãos e visitantes, onde histórias se cruzam e experiências são compartilhadas. Cerca de 60 expositores de diferentes estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, participam do evento, que deve atrair aproximadamente 8 mil visitantes ao longo dos quatro dias, segundo a organização do evento. A feira segue aberta até o domingo (5).