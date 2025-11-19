Um dos autores mais relevantes da atual literatura brasileira é a atração da Feira do Livro de Anápolis, que será realizada de quinta-feira (20) até sábado (22), na Biblioteca Pública Municipal Zeca Batista. Vencedor do Prêmio Jabuti de Romance em 2021, o escritor Jeferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, abre o evento, às 16 horas, com a conferência Dia da Consciência Negra – A Representação do Negro na Literatura Brasileira. Publicado em 2020, o romance narra a trajetória de Pedro, um jovem negro que reconstrói a história do pai assassinado durante uma abordagem policial, e articula questões de violência, memória e identidade racial.\n“A abertura será no Dia da Consciência Negra, e essa escolha foi deliberada. Queremos reforçar a centralidade do debate, e Jeferson Tenório é a presença mais qualificada para conduzi-lo. Autor de uma obra marcada pela abordagem sofisticada das questões étnico-raciais, ele articula reflexão crítica e apuro estético, como demonstra o romance O Avesso da Pele, já alvo de censura e hoje referência no tema”, explica curador do evento e escritor Ademir Luiz da Silva. O autor chega a Anápolis no momento em que sua obra circula internacionalmente, após tradução para o espanhol.