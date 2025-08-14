Seja na música popular, seja na localização temporal, causa intriga em todos nós essa palavra feira nos dias da semana, não é?\nA intriga fica ainda maior, quando comparamos com os nomes dos dias da semana em espanhol e em inglês.\nEntão, por que feira?\nÉ o seguinte: os romanos atribuíam aos astros e aos deuses os dias da semana. Isso vem da cultura babilônica e foi transmitida aos gregos e aos romanos. Segunda-feira foi atribuída à Lua; terça, a Marte; quarta, a Mercúrio; quinta, a Júpiter; e sexta, a Vênus.\nBrazil, com z, é culpa do Tio Sam?\nAo encontro de e de encontro a. Qual a diferença?\nPortuguês Expresso\nNo caso do português, isso mudou no século VI. O bispo português Martinho de Braga não gostava da relação com as divindades romanas e deu aos nomes dos dias da semana uma relação com o sistema religioso cristão.