Em novo formato, Goiás Feito à Mão reúne artesãos de Goiás e do Centro-Oeste no Centro Cultural Oscar Niemeyer (Divulgação/Secretaria da Retomada)\nA nona edição da feira Goiás Feito à Mão enche de artesanato o Centro Cultural Oscar Niemeyer neste fim de semana. Com entrada gratuita, o evento será realizado neste sábado (9), das 12h às 18h, e no domingo (10), das 10h às 16h, com exposição e comercialização de peças artesanais, atrações artísticas, palestras, espaço para crianças e oficinas.\nNesta edição, a feira terá 52 estandes entre artesãos, trabalhadores manuais e cooperativas. Além dos artesãos goianos, o evento também recebe artistas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e do Distrito Federal.\nPara animar o público, o cantor Guilherme de Castro sobe ao palco neste sábado, às 13h, trazendo o melhor da Música Popular Brasileira (MPB). Em seguida, às 14h, sobe ao palco a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. No domingo, as apresentações começam às 11h ao som de MPB com o grupo Família Guerra. Às 14h, o público poderá apreciar a sonoridade do Duo de Cordas Gustav Hitter, seguido, às 15h, pela performance da Orquestra Filarmônica de Goiás.