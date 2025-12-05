-Feirante faz sucesso com pequi gigante (1.3345927)\nUm feirante faz sucesso com o pequi gigante vendido em Goiânia. Ao POPULAR, o goiano Fabrício Oliveira Bastos, de 47 anos, contou que comercializa o fruto há mais de oito anos. Segundo ele, o pequi tem origem na região do Alto do Xingu, no Mato Grosso (veja vídeo acima).\nEsse pequi é um alimento indígena e as sementes foram desenvolvidas há 20 anos pela Embrapa, como alimento para eles (indígenas). Plantaram bastantes pés e foi se desenvolvendo, crescendo e dando muitos frutos", contou.\nFabrício lembra que a primeira vez que teve contato com o pequi gigante foi quando vendia frutas na cidade de Querência, no nordeste de Mato Grosso, na região da Bacia Amazônica. Na época, ele disse que foi surpreendido por um indígena com o fruto.\n"Um índio apareceu na minha banca, mostrou alguns caroços e ficamos encantados. Perguntamos onde tinha, ele mandou a gente ir na aldeia, mas ficamos com medo. Só depois de um ano paguei um frete de Querência para ir até a aldeia para buscar o pequi", recorda o vendedor.