-Vídeo (1.3372733)\nUm feirante de Goiânia viralizou nas redes sociais ao mostrar a produção e a venda de bolos nas feiras da capital. À frente do perfil Vitor Hugo Tortas, ele reúne mais de 300 mil seguidores, com quem compartilha a rotina de preparo e comercialização das guloseimas.\nEm um dos vídeos compatilhados, que já ultrapassa 3 milhões de visualizações, Vitor Hugo aparece montando três pedidos com pedaços generosos de tortas de abacaxi, ninho com morango e ouro branco, combinação que encheu os olhos dos internautas (assista acima).\nNos comentários, seguidores destacam a qualidade dos produtos e o cuidado no preparo: “O único que faz caprichado mesmo é você, uma delícia”; “Parabéns por essas maravilhas que vc faz”; e “Parabéns pelo capricho de sempre Vitor … suas tortas enchem os olhos…”.