O influenciador Felca estreia neste domingo (22), no Fantástico, o quadro Sobre Nós. A ideia é tratar, ao lado de especialistas convidados, temas que conversam diretamente com milhões de famílias: saúde mental e relações sociais.\nNo material, dividido em seis episódios, Felca convida o espectador a embarcar numa jornada introspectiva, onde reproduz emoções por intermédio dos dilemas do coração e da mente. Ele atua em cenas que abordam e simulam o tema em questão, e debate com especialistas as causas, os sintomas e os tratamentos. No primeiro episódio, o tema escolhido é “ansiedade social”. Em dado momento, Felca se vê rodeado por pessoas, preocupado com o que poderiam estar pensando dele, uma sensação de estar sendo observado e julgado a todo momento. Confira a seguir um bate-bola com Felca.