No Altas Horas deste sábado (16), Serginho Groisman recebe o youtuber e influenciador Felca para uma participação especial. Felca relembra sua trajetória na internet, desde as primeiras tentativas de criar conteúdo aos 12 anos, quando recebeu dos pais a orientação para esperar e amadurecer antes de seguir na área. Ele conta que retomou a produção em 2019, já mais maduro, com o canal homônimo pelo qual ficou conhecido, em que publica vídeos de humor que trazem um tom crítico, ressaltando o poder dessa combinação para transmitir mensagens profundas.Sobre o vídeo mais recente, no qual critica a exposição de crianças em conteúdos digitais, Felca celebra o alcance, contando que recebe fotos de pessoas assistindo na horizontal – o que é raro, já que a maior parte dos conteúdos na internet são consumidos na vertical –, e até de famílias reunidas para ver. Ele afirma que a indignação diante do problema o impulsionou a agir: “Se você não sente indignação, você não é um ser humano. Eu, como senti e tinha um público, simplesmente liguei a câmera e falei”.Entre os convidados do Altas Horas, está Paolla Oliveira, a intérprete de Heleninha Roitman em Vale Tudo, que relembra o início de sua carreira e fala sobre a repercussão da personagem. “Estava terminando a faculdade de Fisioterapia. Eu já estudava teatro e dei uma última chance: fui fazer um teste e passei para a novela Belíssima. Depois da primeira novela, achei que tinha cumprido minha missão, mas isso já tem 20 anos. Foi uma oportunidade que abracei com tudo”, lembra.O comediante Fábio Porchat comenta as gravações do Que História É Essa, Porchat? durante a pandemia, quando a plateia não estava presente no estúdio. “Quando o programa voltou com plateia, fez muita diferença, porque você sente a temperatura das histórias. Algumas vezes eu via que, conforme a pessoa ia contando, a plateia ia morrendo junto, e eu precisava levantar”. Já o jornalista Caco Barcelos recorda projetos marcantes, como o lançamento de Rota 66, livro de 1992, e os 19 anos de Profissão Repórter.A música fica por conta de Glória Groove, que fala sobre seu show Serenata da GG e apresenta os hits Nosso Primeiro Beijo, Loucuras de Amor e A Tua Voz. “Estou muito feliz que a Serenata da GG ganhou o País (...). Sempre estive dentro do ambiente do pagode, cresci com Raça Negra (...), e o projeto é muito sobre o amor, uma celebração ao amor”. Também se apresenta o rapper Xamã, que agita o programa com Malvadão 3, Leão e Dualidade. “Comecei fazendo batalha de rima. Meu nome é Geizon Carlos (...), não era um nome muito de rapper (...), e na época a gente pegava nome de personagem de videogame. Peguei Nightwoof, mas a galera não sabia falar (...), então escolhi Xamã.”O programa ainda presta homenagem ao sambista Arlindo Cruz no quadro Memória Altas Horas, que celebra os 25 anos da atração resgatando momentos inesquecíveis de suas participações. Arlindo Cruz morreu dia 8, aos 66 anos de idade, depis de sofrer falência multilpla dos órgãos. ele estava internado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de Vale Tudo’.