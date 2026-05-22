"Essa vai ser a primeira Copa do Mundo da minha vida que não vou ver na Globo. Já tinha me perdido pelo time montado, as outras emissoras estão mais fortes. Agora com a tigrinha na cobertura, sem chance", escreveu. O apelido faz referência às críticas que Virginia recebe por campanhas publicitárias ligadas a plataformas de apostas online.