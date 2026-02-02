O início do ano foi tomado, nas redes sociais, por uma trend que compara fotos de 2016 com registros de 2026. Mas poucas imagens dariam um contraste tão simbólico quanto a da banda de pagode Menos É Mais. Formado há dez anos em Brasília, o grupo virou, nos últimos anos, um fenômeno nacional difícil de prever. Lapada Dela, Recaída e P do Pecado estão entre os grandes sucessos da banda, que é destaque do Bloquinho do Bahrem, no próximo sábado (7), no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O cantor Nattan e a banda Na Farra completam o time de atrações do bloco de pré-carnaval em Goiânia.\nEm 2025, o Menos É Mais foi um dos principais fenômenos da música brasileira e emplacou duas das três músicas mais ouvidas do País, rompendo a hegemonia do sertanejo. Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga formam o grupo, criado a partir da amizade de dois jovens que tocavam pagode juntos em encontros pequenos, em Brasília. A energia no palco e a afinidade musical foram tão evidentes que, em menos de quatro anos, o grupo ganhou o Brasil e ajudou a projetar a capital federal como uma “nova capital do pagode”.