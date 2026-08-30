A programação desta semana ganha força com a chegada do feriadão da Independência, que movimenta Goiânia e cidades turísticas com música, teatro, circo e festas. Na quinta-feira, o Bolshoi Pub recebe o Baile da Saudade, com clássicos das décadas de 1940 e 1950. Na sexta, Caldas Novas abre o Caldas Rodeo, enquanto Goiânia recebe a terceira edição do Festival Kizomba, dedicado à palhaçaria preta. No sábado, a Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis entram no roteiro de festivais, com Palipalan e Let’s Piri. Já no domingo, Goiânia reúne opções para diferentes públicos, como o espetáculo O Matuto. Confira a programação e divirta-se:\nMaju Coutinho anuncia gravidez aos 48 anos\nPádua recebe Gustavo Veiga em nova temporada do projeto Luau da Liberdade\nVanessa da Mata, Falamansa e Frejat se apresentam em Trindade