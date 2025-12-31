Mostra\nAté dia 15, no Cine Cultura. Ingresso: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Classificação indicativa: 14 anos\nSegunda-feira (5)\n14h:\nA História de Adèle H. (1975, 96 min)\n16h:\nUma Jovem Tão Bela Quanto Eu (1972, 98 min)\n18h10:\nO Garoto Selvagem (1970, 90 min)\n20h:\nOs Pivetes (1957, 18 min) + Os Incompreendidos (1959, 99 min)\nTerça-feira (6)\n14h:\nO Último Metrô (1980, 131 min)\n16h45:\nFahrenheit 451 (1966, 113 min)\n19h15:\nAntoine e Colette (1962, 30 min) + Beijos Roubados (1968, 90 min)\nQuarta-feira (7)\n13h45:\nJules e Jim (1962, 106 min)\n16h:\nA Noiva Estava de Preto (1968, 107 min)\n18h15:\nDomicílio Conjugal (1970, 97 min)\n20h15:\nAtirem no Pianista (1960, 85 min, cópia restaurada em 4k)\nEm cartaz\nBob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada\nEUA, 2025. Direção de Derek Drymon. Animação, 1h28. Livre, dublado. Cine Ritz 2, às 13h30, e 3D, às 17h20 e 21h (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 4, às 14h, 16h10, 18h20 e 20h30. CineMais Bougainville 2, 3D, às 14h15. CineMais Bougainville 3, às 17h. CineMais Bougainville 5, às 15h45. CineMais Portal Norte 3, às 14h30 e 16h50. CineMais Portal Sul 2, às 14h30 e 16h50. Cinépolis Cerrado 1, às 12h15, 14h30, 16h30 e 18h45, e 3D, às 20h45. CineX Oscar Niemeyer 2, 10h20 e 12h24. Bob Esponja se prepara para embarcar numa nova aventura, dessa vez, indo até os confins do oceano para enfrentar o Holandês Voador. Ele se coloca numa missão para provar que já está grandinho. Para mostrar sua coragem e bravura ao Sr. Sirigueijo, Bob Esponja e seu melhor amigo Patrick Estrela vão atrás do enigmático navio fantasma, o Holandês Voador, colocando-os numa jornada pelas profundezas marítimas. Um lugar que nenhuma esponja jamais alcançou.