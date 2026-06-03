PRÉ-ESTREIA\nDia D\nEUA, 2026. Direção de Steven Spielberg. Com Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth. Suspense de ficção científica, 2h25. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 18h20 e 21h20 (quarta). Cine Ritz 1, dubl., às 21h (quarta). Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 17h20 (quarta) e leg., às 20h20 (quarta). Cinemark Passeio 6, dubl., às 17h15 e 20h20 (quarta). Cinépolis Cerrado 4, às 18h15 e 21h15 (quarta). Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h50 (quarta). Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 20h25 (quarta). Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 20h50 (quarta). O mundo entra em pânico após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo na televisão. Nele, fenômenos estranhos ao redor do planeta parecem estar cada vez mais próximos. Assim, segredos militares são expostos desencadeando uma crise global jamais vista antes. Agora, a inteligência alienígena se torna cada vez mais evidente, e os estudiosos, cientistas, autoridades e civis precisam aprender a lidar com a ideia de uma sociedade que nunca esteve sozinha.