As férias escolares seguem a todo vapor neste mês de janeiro e o verão goiano traz como elemento extra as chuvas quase diárias. Para quem tem criança em casa, entretê-las com criatividade nesse período pode ser um desafio e tanto. Na casa da naturopata Karlla Christine Rosa Ribeiro Medeiros, de 34 anos, o recesso é sinônimo de maior flexibilidade e menos cobranças em relação a horários e rotina, se transformando em uma oportunidade de toda a família se reconectar e aproveitar o tempo juntos.\nKarlla e o empresário Itamar Peixoto Medeiros Filho, de 35 anos, têm três filhos de idades distintas. A caçula da casa, Isabel Rosa Medeiros, tem apenas 2 anos e 11 meses. Já os irmãos estão em faixas etárias semelhantes: Samuel Rosa Medeiros está com 11 anos e Mateus Rosa Medeiros com 12 anos. “Eu me sinto bem menos exigida durante as férias. Para mim, é mais difícil manter a ordem na conciliação da rotina dessas diferentes crianças durante as aulas”, admite.